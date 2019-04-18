В Италии увеличат финансирование бедных южных регионов

Четверг, 18 Апрель 2019 Италия Италия

В Италии увеличат финансирование бедных южных регионов

Джузеппе Конте пообещал устранить существующий 6-процетный «перекос».

Власти Италии увеличат долю бюджетных расходов, направляемых на финансирование бедных южных регионов страны, заявил в четверг, 18 апреля, премьер-министр Джузеппе Конте, передает Affari Italiani.

В четверг правительство проведет выездное заседание в одном из южных регионов — Калабрии, чтобы, как отметил Конте, продемонстрировать свое внимание к этой части страны, пишет regnum.ru.

В южных регионах страны живет 34,3% граждан Италии, бюджет тратит на эти регионы 28,3% расходов, существующий 6-процетный «перекос» будет исправлен, пообещал Конте.

Целью правительства в отношении южных регионов в частности и страны вообще является обеспечение таких условий, при которых «детям было бы необязательно покидать родную землю в поисках будущего» и при которых они, повидав мир, могли бы вернуться, чтобы работать дома, сказал Конте.

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