В Италии увеличат налоговую ставку для букмекеров

С подобной инициативой выступило правительство страны. Однако представители индустрии высказали недовольства и объявили, что если поправки все же будет приняты, им придется покинуть рынок, пишет bethub.org.

Как сообщает издание SBC News, повышение налога на прибыль может стать еще одним серьезным ударом для букмекеров, работающих в Италии, на ряду с запретом рекламы беттинговых компаний и спонсорских контрактов между игорными операторами и спортивными лигами.

Известно, что изменения в игорное законодательство уже были утверждены в рамках минимальных поправок к бюджету, но еще не утверждены парламентом.

Сообщается, что с нового года налог для онлайн-казино может составить 25%, что в свою очередь принесет в казну страны € 50 млн дохода. Онлайн-букмекеры будут вынуждены платить 24% налога, для наземных конторы сумма обязательного сбора составит 20% от годового дохода, а налог на виртуальные ставки увеличат до 22%.