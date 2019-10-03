В Италии уволили тренера, который оскорбил Грету Тунберг

После выступления 16-летней Тунберг на заседании ООН с речью, посвященной проблемам экологии, тренер Томмазо Казалини на своей странице в Facebook отозвался о девушке в крайне нелицеприятной манере. Позже Казалини удалил запись и публично извинился, но клуб принял решение расстаться со специалистом, пишет news.sportbox.ru.

-После тех заявлений, которые были опубликованы в социальных сетях, «Гроссето» принял решение расстаться с Томмазо Казалини, чье поведение противоречит ценностям, которые исповедует клуб. Учитывая серьезность того, что сказал Казалини, мы объявляем о его немедленном увольнении, — говорится в официальном заявлении клуба.

«Гроссето» достигал наивысшего успеха в период с 2007 по 2013 год, когда команда выступала в серии B. Впоследствии клуб пережил банкротство и был отправлен в любительскую региональную лигу, откуда пробился в серию D (четвертый по уровню дивизион) в прошлом сезоне.