В Италии уже нашли более 300 детей с «нарушением половой идентичности»

Психолог и психотерапевт Маддалони — управляющий отделом по работе с несовершеннолетними в службе адаптации физической и психической идентичностей (Saifip) в больнице Сан Камилло-Форланини в Риме рассказала, что на сегодняшний день в Италии зарегистрировано более 300 подростков, желающих сменить пол, в особенности увеличилось число тринадцати-пятнадцатилетних пациентов. Но есть и малолетние дети. Одному из них едва исполнилось 3 года, пишет rossaprimavera.ru.

Напомним, на круглом столе «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?» обсуждалась трансгендерная проблематика, как этап дегуманизации, следующий за секспросветом и толерантностью к однополым парам.

Так, председатель Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Мария Мамиконян рассказала о том, что на Западе речь идет уже не о толерантности к однополым парам, а о возможности исправления детьми «ошибочности тела». Детям предлагают, а на самом деле навязывают трансгендерные практики, как поощряемые модели поведения, а затем и гормональную терапию, для блокировки естественного созревания организма. Таким образом детей готовят к хирургическому вмешательству по смене пола.