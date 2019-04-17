В Италии в марте снизились продажи автомобилей

Это следует из данных, опубликованных Итальянской ассоциацией автопроизводителей (ANFIA).

В марте 2019 года в Италии было продано 193 662 авто, что на 9,6% меньше, чем в феврале. Это падение продаж стало самым большим с начала 2019 года. Причем отрицательную динамику итальянский авторынок показывает уже седьмой месяц подряд.

В этих сложных условиях первое место по продажам удерживают автомобили компании Fiat. В марте 2019 года было продано 31 632 штуки. Стоит отметить, что в этом месяце продажи компании упали на 21,5%, пишет regnum.ru.

Вторую строчку занимает немецкая марка Volkswagen, продавшая в марте 17 535 авто (-3,5%). На третьей строчке Ford, чей результат составил 12 296 автомобилей (-20,9%).

Замыкают пятерку лидеров Renault (12 225 единиц) и Opel (10 959 единиц).

Напомним, что в 2018 году сокращение объема продаж авто в Италии составило 3,1%. А уже по итогам января-марта 2019 года реализация машин в Италии снизилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.