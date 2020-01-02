В Италии в результате несчастного случая погиб гражданин Молдовы

Гражданин Молдовы в возрасте 41 года погиб на рабочем месте. Трагедия произошла в итальянском городе Болонья.

Как сообщает итальянская пресса, мужчина погиб на месте в результате взрыва. Коллеги пытались его спасти на месте происшествия, но безрезультатно, пишет ru.sputnik.md.

Трое детей остались без отца. Он уехал на заработки в Италию в декабре 2018 года.