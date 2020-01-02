В Италии в результате несчастного случая погиб гражданин Молдовы

Четверг, 02 Январь 2020 Италия Италия

В Италии в результате несчастного случая погиб гражданин Молдовы

Мужчина, работавший в судоходной компании в Италии, погиб в результате происшествия на рабочем месте.

Гражданин Молдовы в возрасте 41 года погиб на рабочем месте. Трагедия произошла в итальянском городе Болонья.

Как сообщает итальянская пресса, мужчина погиб на месте в результате взрыва. Коллеги пытались его спасти на месте происшествия, но безрезультатно, пишет ru.sputnik.md.

Трое детей остались без отца. Он уехал на заработки в Италию в декабре 2018 года. 

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)