В Италии в результате взрыва в здании погибли трое пожарных

Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

По данным журналистов канала, пожарные тушили огонь в нежилом здании, когда прогремел взрыв. Двое спасателей погибли сразу, тело третьего нашли под завалом, который произошел от взрыва. Кроме того, пострадали несколько человек, пишет regnum.ru.

Отмечается, что имеются подозрения, что пожар случился из-за умышленного поджога здания. Об этом телеканалу рассказал командир местного оперативного Отдела карабинеров.