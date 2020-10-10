В Италии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

Хотя этот продукт можно будет купить в магазинах в любой день, выпекать новый на продажу по этим дням запрещено. Нарушителям придется заплатить штраф 400 евро, сообщает РИА Новости.

Такую меру местные власти приняли по инициативе пекарей. По их наблюдениям, спрос на хлеб по воскресеньям на Сицилии сравнительно невысокий, многие испеченные булки остаются нераспроданными и черствеют. Потому сотрудникам заведений куда выгоднее проводить этот день с семьей.