В Италии во время военных учений разбился вертолет

Пятница, 06 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

В Италии во время военных учений разбился вертолет

Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro («Спокойное море»), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море.

В результате падения погиб один из пяти членов его экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба ВМС.

Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются, пишет РИА Новости.

«Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий», - говорится в сообщении.

Операция Mare Sicuro осуществляется итальянскими властями в Средиземном море с марта 2015 года в целях контроля над миграционными потоками. С 1 января задачи этой операции расширены и включают в себя поддержку сил береговой охраны и ВМС Ливии в целях противодействия нелегальной миграции. В операции принимают участие до шести кораблей итальянских ВМС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль независимого кино в Лиссабоне

      Познакомьтесь с новыми именами и тенденциями в мировом кино на Indie Lisboa.

      Подробнее

    • Португалия: внимание, радары!

      Избежать «неожиданных» штрафов за превышение скорости - не сложно.

      Подробнее

    • Мадрид - лучший регион в Испании для работы

      Мадридское сообщество возглавило рейтинг автономных областей Испании по привлекательности для работников.

      Подробнее

    • Испания: Пучдемон освобожден в Германии под залог

      Суд в Германии освободил под залог в 75 тысяч евро бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

      Подробнее

    • В Италии во время военных учений разбился вертолет

      Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro («Спокойное море»), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море.

      Подробнее

    • Италия: землетрясение в Марке

      Достаточно сильный подземный толчок мощностью 3,9 балла ощутили жители провинции Мачерата в регионе Марке вечером в 20.41.

      Подробнее

    • В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

      В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил мужчина-трансгендер.

      Подробнее

    • Великобритания ввела налог на сахар

      В Великобритании вступил в силу налог на сахар, с помощью которого предполагается сократить выпуск напитков, которые приводят к ожирению.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!