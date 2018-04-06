В Италии во время военных учений разбился вертолет

В результате падения погиб один из пяти членов его экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба ВМС.

Речь идет о вертолете SH 212 военного корабля Borsini. Причины падения боевой машины в настоящее время выясняются, пишет РИА Новости.

«Все пять членов экипажа вертолета были извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, тогда как один из членов экипажа Андреа Фацио был поднят на борт Borsini без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий», - говорится в сообщении.

Операция Mare Sicuro осуществляется итальянскими властями в Средиземном море с марта 2015 года в целях контроля над миграционными потоками. С 1 января задачи этой операции расширены и включают в себя поддержку сил береговой охраны и ВМС Ливии в целях противодействия нелегальной миграции. В операции принимают участие до шести кораблей итальянских ВМС.