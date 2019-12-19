В Италии воры проникли на виллу и попытались сжечь портрет Сальвини

Четверг, 19 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии воры проникли на виллу и попытались сжечь портрет Сальвини

Неизвестные злоумышленники пытались ограбить виллу экс-депутата парламента Италии Дениса Вердини.

Самая необычная подробность происшедшего — попытка грабителей сжечь с помощью зажигалок портрет лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, пишет regnum.ru.

Денис Вердини ранее был руководителем флорентийского отделения другой правоцентристской партии, «Вперед, Италия», а его дочь Франческа — невеста Сальвини, что и объясняет наличие в доме портрета лидера «Лиги».

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