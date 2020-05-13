В Италии возобновится авиасообщение

Среда, 13 Май 2020 Италия Италия

В Италии возобновится авиасообщение

Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения.

Глава министерства инфраструктуры и транспорта Италии Паола де Микели заявила, что восстановление авиасообщения Италии с другими странами будет зависеть от того, насколько острую фазу эпидемии коронавируса они переживают.

"Я думаю, что мы не будем связывать с Италией те страны, которые находятся в острой фазе. Те же, где эпидемиологический кризис идет на спад, будут вновь соединены с Италией", - заявила она в ходе онлайн-пресс-конференции для иностранной прессы.

"В этом случае, для всех, кто прилетит на самолетах, мы сохраним на продолжительный период времени указания по сдерживанию заражения – чтобы после посадки замерялась температура, чтобы пассажир заполнял под свою ответственность заявление о том, как прожил этот период в своей стране, то есть были ли у него опасные контакты. Мы тогда попросим у этого пассажира сведения о том, в какие места он направится, чтобы в критических ситуациях у нас была минимальная возможность его найти", - сказала министр.

При этом, по ее словам, останется обязательным ношение маски на борту самолета, а в аэропортах продолжатся санитарные проверки при вылете из Италии. Кроме того, Де Микели заявила, что будущие туристы, приезжающие в Италию, не окажутся в карантине, решение об их помещении под этот режим по их возвращении на родину будет зависеть от их страны, пишет РИА Новости.

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