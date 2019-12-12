В Италии возобновлено строительство скоростной железной дороги в Лион

Ранее парламент Италии отклонил предложение об отмене реализации этого проекта, пишет regnum.ru.

Споры о реализации этого проекта продолжались больше года. Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.