В Италии возобновлено строительство скоростной железной дороги в Лион
В среду, 11 декабря, возобновились работы по строительству скоростной железной дороги между Турином и Лионом на итальянском участке будущей трассы.
Ранее парламент Италии отклонил предложение об отмене реализации этого проекта, пишет regnum.ru.
Споры о реализации этого проекта продолжались больше года. Сторонники проекта считают, что он улучшит логистическую ситуацию в стране. Противники — что он станет бессмысленным вложением огромных средств в условиях, когда полноценное железнодорожное сообщение в некоторых регионах страны отсутствует.