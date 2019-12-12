В Италии впервые в истории женщина возглавила Конституционный суд

Еще в сентябре 2011 года она вошла в состав Конституционного суда. Срок полномочий члена этого судебного органа не может превышать девять лет, и это значит, что Картабия будет возглавлять его лишь до сентября 2020 года. Однако сам факт избрания женщины на столь важный пост является революционным, пишет РИА Новости.

Марта Картабия также стала одним из самых молодых председателей в истории суда. "Новая премьер-министр Финляндии (34-летняя Санна Марин) заявила, что возраст и пол уже не имеют значения. В Италии они еще кое-что значат. Но надеюсь, скоро я смогу сказать, что они больше не имеют значения", - заявила Картабия, подчеркнув, что гордится возможностью "проложить эту дорогу".

Новый председатель имеет репутацию авторитетного специалиста в области конституционного права. Ее научные работы известны в Италии и за рубежом. Картабия также преподавала в ряде престижных высших учебных заведений Европы и США.