В Италии вручили главную национальную кинопремию

Фильм режиссера Маттео Гарроне "Догмэн" (Dogman, 2018) стал рекордсменом по числу полученных статуэток главной национальной итальянской кинопремии "Давид Ди Донателло". Лента, выдвигавшаяся от Италии на "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке" (и не вошедшая в короткий список), была удостоена девяти наград Национальной киноакадемии.

В частности, картина, рассказывающая реальную историю владельца магазина для собак, "маленького человека", доведенного до отчаяния, ставшего причиной крайней жестокости, была признана лучшим фильмом года, отмечена за лучшую операторскую работу, лучший сценарий и монтаж. Гарроне назван лучшим режиссером. Без статуэтки остался лишь исполнитель главной роли - Марчелло Фонте, который был отмечен премией за работу в этой ленте на последнем Каннском фестивале, пишет ТАСС.

Лучшим актером был признан Алессандро Борги за исполнение непростой роли Стефано Кукки, реального молодого человека, который погиб от побоев карабинеров после задержания за хранение небольшого количества легких наркотиков. Он сыграл в фильме "На моей коже" (Sulla mia pelle, 2018) Алессио Кремонини, который был награжден за лучший режиссерский дебют. Эта картина уже была отмечена на последнем Венецианском кинофестивале во втором конкурсе "Горизонты".

Премии как лучшая актриса удостоилась Элена София Риччи, исполнившая роль бывшей жены экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Вероники Ларио в фильме Паоло Соррентино "Лоро" (Loro, 2018). В нем повествуется о годах жизни политика, когда он оказался в центре громкого сексуального скандала.

Итальянский режиссер Нанни Моретти, один из рекордсменов по числу номинаций на итальянскую премию - за всю карьеру у него их было почти полсотни, - получил "Давида" за свою документальную ленту "Сантьяго Италия" (Santiago Italia).

Специального почетного приза удостоился американский режиссер и мультипликатор Тим Бертон. Статуэтку он получил из рук итальянского актера и режиссера Роберто Бениньи. Другой заморский гость - работающий в Голливуде мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, который, впрочем, много времени проводит в Италии, награжден за свой последний фильм "Рома" (Roma, 2018), который признан лучшей иностранной картиной.

"Давид Ди Донателло" добавился к "Оскару" и "Золотому льву Святого Марка", которых ранее уже была удостоена эта во многом автобиографическая работа о жизни в 1970-х годах в буржуазном районе Мехико. Еще одной почетной гостьей церемонии стала актриса Ума Турман.