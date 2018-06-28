В Италии вступает в силу закон с огромными штрафами для туристов

Об этом пишет Lonely Planet. Туристам в Италии теперь лучше воздержаться при покупке сувениров. В конце июня вступит в силу закон, согласно которому вводятся штрафы за незаконную торговлю и покупку контрафактных товаров. Полицейские смогут штрафовать туристов в размере до 7 000 евро. При этом закон будет действовать не только на пляжных территориях Италии, но и в городах Неаполь и Прато, пишет napoli1.com.

Самим торговцам также грозит наказание - штрафы от 2 500 до 15 500 евро, сообщает Turizm.ru. Закон был принят после отчета торговой ассоциации Conferscenti. По ее данным торговый оборот нелегально выпущенной продукции в секторе туризма достигает 22 миллиардов евро, из-за чего государство ежегодно теряет 11,5 миллиардов. Под особым вниманием властей окажутся поддельные сумки, одежда и обувь. В 2017 году в Италии было изъято более полумиллиона такой продукции, а около 10 000 человек оказались арестованы.

Добавим, что в Италии существует более 150 различных запретов, распространяющихся в том числе и на туристов. Например, на пляжах вблизи Венеции запрещено строить замки из песка. На площади Сан-Марко в самом городе на воде запрещено кормить голубей. В курортных городках Алассио, Риччоне, Диано-Марина и Амальфи действует запрет на появление в бикини на улицах. В Риме за жвачку, выброшенную на землю, могут оштрафовать на 50 евро.