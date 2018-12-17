В Италии введут новый налог на внедорожники

Новый налог на неэлектрические автомобили коснется только внедорожников (автомобилей категории SUV) и машин класса люкс, сообщил в понедельник, 17 декабря, на своей странице в Facebook вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, новый вариант законодательства в этой сфере предполагает как введение пошлин на приобретение «неэкологичных неэлектрических» автомобилей, так и введение бонусов (до 6000 евро) на покупку электромобилей.

Новая налоговая мера будет включена в проект бюджета 2019 года.