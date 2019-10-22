В Италии выбрали самый красивый малый город

«Присуждение титула "Borgo dei Borghi" является кульминационной точкой двадцатилетней работы по созданию туристического бренда нашего замечательного города», - говорит 62-летний Роберто Паскуали, который работает мэром Боббио с 1999 года и городским советником с 1985 года.

«"Козыри" Боббио - это наша история и наша культура, - продолжает мэр, - но также невероятно красивая природа Вальтреббья, которую сам Хемингуэй назвал самой красивой долиной в мире. У нас есть замечательная чистая река для плавания, дикая природа холмов и гор и уникальные историко-художественные достопримечательности».

Приютившийся у реки Треббья, городок Боббио расположен в регионе Эмилия-Романья у подножия горы Пениче на высоте 272 метра, и его население составляет чуть более 3500 человек. На окружающих холмах выращивают виноград для производства Неббьоло и Дольчетто.

Территория была заселена с эпохи неолита и стала римской в ​​14 г. до н.э. Но история Боббио отождествляется прежде всего с историей ирландского миссионера Коломбана, который умер там в 615 году, и с монастырем Сан-Коломбано, который он основал в 614 году, - монументальное скопление зданий, среди которых возвышается фасад базилики с близлежащим аббатством, где расположены музей и знаменитый скрипторий.

Другим символом Боббио является знаменитый Понте Веккьо, также называемый Гоббо или мост дьявола, римский мост с последующими реконструкциями и надстройками в стиле барокко, длиной 280 метров, с одиннадцатью неравными арками между ними, отмечает euromag.ru.

Боббио также является местом рождения режиссера Марко Беллоккьо, который летом организует здесь свой кинофестиваль.