В Италии выпустят смартфон с логотипом «Ювентус»

Понедельник, 11 Март 2019 Италия Италия

В Италии выпустят смартфон с логотипом «Ювентус»

Смартфон Samsung Galaxy S10 выйдет в спецверсии для фанатов "Ювентуса"

Южнокорейский гигант Samsung анонсировал появление новой версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который приурочен к футбольному клубу «Ювентус».

Несмотря на то, что устройство продолжает демонстрировать высокий спрос на данную модель смартфона, однако с учетом появления спецверсии, посвященной футбольной команде, спрос на новинку может оказаться выше, чем на оригинальную модель. В свою очередь, производитель предполагает, что итальянский рынок с учетом новинки проявит более высокий спрос на девайс, пишет vevby.ru.

Также стоит отметить, что изменения коснулись исключительно внешнего вида, так как технические характеристики не изменились. Стоимость данного смартфона в модификации «Ювентус» пока остается неизвестной.

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