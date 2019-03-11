В Италии выпустят смартфон с логотипом «Ювентус»

Южнокорейский гигант Samsung анонсировал появление новой версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который приурочен к футбольному клубу «Ювентус».

Несмотря на то, что устройство продолжает демонстрировать высокий спрос на данную модель смартфона, однако с учетом появления спецверсии, посвященной футбольной команде, спрос на новинку может оказаться выше, чем на оригинальную модель. В свою очередь, производитель предполагает, что итальянский рынок с учетом новинки проявит более высокий спрос на девайс, пишет vevby.ru.

Также стоит отметить, что изменения коснулись исключительно внешнего вида, так как технические характеристики не изменились. Стоимость данного смартфона в модификации «Ювентус» пока остается неизвестной.