В Италии высадили из автобуса гражданку КНР

Вторник, 04 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии высадили из автобуса гражданку КНР

В Турине из-за страха перед вирусом высадили из автобуса гражданку КНР.

Мэр Турина Кьяра Аппендино в понедельник, 3 февраля, на одном из официальных мероприятий рассказала об имевшем место несколько дней назад случае принудительной высадки из общественного транспорта гражданки КНР.

По словам мэра, пассажиры одного из автобусов заставили выйти проживающую в Турине китаянку — по всей видимости, из-за опасений перед коронавирусом, пишет regnum.ru.

Подобные проявления недопустимы, Турин — город, свободный от расизма, добавила градоначальница

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