В Италии высадили из автобуса гражданку КНР
В Турине из-за страха перед вирусом высадили из автобуса гражданку КНР.
Мэр Турина Кьяра Аппендино в понедельник, 3 февраля, на одном из официальных мероприятий рассказала об имевшем место несколько дней назад случае принудительной высадки из общественного транспорта гражданки КНР.
По словам мэра, пассажиры одного из автобусов заставили выйти проживающую в Турине китаянку — по всей видимости, из-за опасений перед коронавирусом, пишет regnum.ru.
Подобные проявления недопустимы, Турин — город, свободный от расизма, добавила градоначальница