В Италии высказались против вмешательства в дела Венесуэлы

Решение Группы Лимы принять Венесуэлу в блок по просьбе самопровозглашенного временного президента Хуана Гуаидо не имеет под собой законных оснований, заявил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по Северной Америке Карлос Рон Мартинес.

Ранее Группа Лимы по итогам встречи в Оттаве приняла как полноправного члена временное оппозиционное правительство под руководством Хуана Гуаидо.

Замглавы МИД также отметил, что Группа Лимы "не более, чем неофициальная группа стран, которых объединяет только общая позиция подчинения и продажности США, чья цель - подорвать демократию Венесуэлы".

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

Группа Лимы была сформирована в августе 2017 года 12 странами Северной и Южной Америки: Аргентиной, Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой, Гватемалой, Гондурасом, Мексикой, Панамой, Парагваем и Перу. Страны выступают против нарушения демократического порядка в Венесуэле и обсуждают пути оказания давления на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже к ним присоединились Гайана и Сент-Люсия.