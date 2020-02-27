В Италии выявили первый случай коронавируса у профессионального футболиста

Четверг, 27 Февраль 2020 Италия Италия

В Италии выявили первый случай коронавируса у профессионального футболиста

Первым профессиональным футболистом, заболевшим коронавирусом, стал игрок итальянской Серии C.

Об этом 27 февраля сообщает Sport.es.

Имя футболиста не называется. Уточняется, что он проживает в провинции Сиена, пишет regnum.ru.

Отмечается, что из-за недомогания игрок не был включён в заявку своей команды на матч 23 февраля. Позднее ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Футболиста отвезли в инфекционную больницу Сиены.

Ранее сообщалось, что в Милане коронавирусом заболел болельщик испанского футбольного клуба «Валенсия» после матча Лиги чемпионов с «Аталантой».

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