В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.
По его словам, в Ломбардии за минувшие сутки в результате болезни погибли 252 человека, в Эмилии-Романье — 43, в Венето — 8, в Пьемонте — 22, в Марке — 10, пишет regnum.ru.
Напомним, 14 марта Борелли сообщал о 175 случаях летального исхода от болезни, вызванной коронавирусом.