В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

Понедельник, 16 Март 2020 Италия Италия

В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

По его словам, в Ломбардии за минувшие сутки в результате болезни погибли 252 человека, в Эмилии-Романье — 43, в Венето — 8, в Пьемонте — 22, в Марке — 10, пишет regnum.ru.

Напомним, 14 марта Борелли сообщал о 175 случаях летального исхода от болезни, вызванной коронавирусом.

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