В Италии задержали болельщиков «Аякса» с оружием

Вторник, 16 Апрель 2019 Италия Италия

В Италии задержали болельщиков «Аякса» с оружием

Итальянская полиция задержала больше полусотни болельщиков голландского «Аякса».

По информации Sky Sports, органами правопорядка Турина были задержаны 54 человека, которые имели при себе оружие. Болельщики, которые приехали в Италию, чтобы поддержать голландский клуб в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против местного «Ювентуса», будут депортированы на родину.

На окраине города были остановлены автобусы с фанатами, где были найдены бронированные перчатки, каппы, различные фейерверки и дымовые шашки, пишет gazeta.ru.

Стоит отметить, что в Амстердаме, где прошел первый матч четвертьфинала (1:1), полиции пришлось использовать водометы, а более 130 фанатов были арестованы.

Ответный матч «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля в 22.00 по московскому времени.

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