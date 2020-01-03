В Италии задержали граждан Грузии за воровство

Пятница, 03 Январь 2020 Италия Италия

В Италии задержали граждан Грузии за воровство

Суд освободил задержанных граждан Грузии из-под стражи, но они должны покинуть страну в течение недели.

В итальянском городе Фазано задержали четырех граждан Грузии по обвинению в воровстве, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские медиа.

Полиция заметила их у одного из супермаркетов и с целью проверки попросила предъявить документы. После этого подозрительные лица были обысканы представителями правоохранительных органов, которые изъяли продукцию из супермаркетов на сумму 450 евро.

Стоит отметить, что суд освободил граждан Грузии из заключения, однако вся информация была передана в миграционную службу. Обвиняемые должны покинуть страну в течение недели, пишет sputnik-georgia.ru.

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