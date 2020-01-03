В Италии задержали граждан Грузии за воровство

В итальянском городе Фазано задержали четырех граждан Грузии по обвинению в воровстве, сообщает Первый канал со ссылкой на итальянские медиа.

Полиция заметила их у одного из супермаркетов и с целью проверки попросила предъявить документы. После этого подозрительные лица были обысканы представителями правоохранительных органов, которые изъяли продукцию из супермаркетов на сумму 450 евро.

Стоит отметить, что суд освободил граждан Грузии из заключения, однако вся информация была передана в миграционную службу. Обвиняемые должны покинуть страну в течение недели, пишет sputnik-georgia.ru.