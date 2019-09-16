В Италии задержали лидеров 12 фанатских группировок «Ювентуса»

Понедельник, 16 Сентябрь 2019 Италия Италия

В Италии задержали лидеров 12 фанатских группировок «Ювентуса»

В Италии задержали лидеров 12 фанатских группировок футбольного клуба «Ювентус».

Как сообщает РИА Новости 16 сентября, задержанных подозревают в вымогательствах, отмывании денежных средств и насилии.

В итальянской прокуратуре полагают, что фанаты создали преступную группу, которая вымогала у клуба билеты на домашние матчи и впоследствии спекулировала ими. В правоохранительные органы обратились представители «Ювентуса».

Предположительно, арестованные решили собственными силами вернуть привилегии для фанатов, отмененные «Ювентусом» в конце чемпионата 2017–2018 годов, и заняли «позицию силы» по отношению к руководству клуба.

Правоохранители продолжают устанавливать подробности. Проведены обыски в нескольких городах страны, после которых статус подозреваемых по делу получили еще 37 человек.

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