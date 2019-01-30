В Италии задержали подозреваемых в торговле людьми

Власти Сицилии произвели серию арестов среди подозреваемых в торговле людьми, сообщает The Guardian Africa.

Полиция подозревает гражданок Нигерии Риту Ихама и Монику Онаигфохе в том, что они могли принудить к занятию проституцией в Италии как минимум 15 девушек из Нигерии. Гражданин Италии Джованни Бускеми также был задержан по подозрению в пособничестве незаконному трафику и эксплуатации девушек.

Следователи сообщили, что группе девушек из Нигерии предложили работу в Италии. Они рассказали, что перед отъездом их вынудили пройти традиционные церемонии «джуджу», в которые входят сложные и страшные ритуалы.

Использование этих церемоний для трафика женщин из Нигерии в Европу имеет огромный психологический эффект на жертв.

«Существует индустрия эксплуатации девушек от 14 лет, всех их терроризируют и контролируют посредством церемоний «джуджу», — сообщила Джованнелла Скаминаци, главный следователь операции.

Скаминаци рассказала о группировках, контролирующих трафик девушек из Нигерии в Италию через Ливию. Их деятельность продолжается, несмотря на жесткие ограничения миграции из северной Африки в Европу, пишет regnum.ru.

Около 16 000 нигерийских девушек въехали в Италию из Ливии за 2016−2017 годы, по данным Международной организации по миграции (IOM). Больше 80% из них — жертвы незаконного трафика, вынужденные заниматься проституцией в Италии и других странах Европы.