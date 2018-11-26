В Италии задержаны десятки наркоторговцев

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Италия Италия

В Италии задержаны десятки наркоторговцев

Из общего числа лиц, задержанных в различных провинциях области Апулия, 30 человек находятся под стражей, еще 11 помещены под домашний арест

 Более 40 человек задержаны в области на юге Италии по подозрению в причастности к делам наркомафии, передает 26 ноября телеканал TGcom24.

Сообщается, что из общего числа лиц, задержанных в различных провинциях области Апулия, 30 человек находятся под стражей, еще 11 помещены под домашний арест. По сведениям правоохранителей, указанная организованная преступная группа занималась поставками наркотиков на территорию Италии из Албании, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года прокуратура Албании потребовала отмены депутатской неприкосновенности и ареста экс-министра внутренних дел страны Саимира Тахири, заподозренного в связях с наркомафией.

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