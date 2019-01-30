В Италии зафиксировали рост числа несчастных случаев на производстве

Среда, 30 Январь 2019 Италия Италия

В Италии зафиксировали рост числа несчастных случаев на производстве

В Италии в 2018 году в результате несчастных случаев на производстве погибли 1 тысяча 113 человек, что на 10,1 процента больше по сравнению с 2017 годом.

Количество официально зарегистрированных производственных травм составило 641,26 тысячи, пишет pnp.ru.

Об этом, как сообщает La Repubblica, говорится в предварительных данных, обнародованных во вторник Национальным институтом страхования от несчастных случаев на производстве (Inail).

В сообщении также отмечается рост в прошлом году на 2,5 процента случаев зарегистрированных профессиональных заболеваний, которые выявлены у 59 тысяч 585 человек.

С января по декабрь 2018 года году в Италии произошло 24 аварии с многочисленными жертвами. Они унесли жизни 82 рабочих, что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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