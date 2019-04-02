В Италии заговорили о распаде коалиции

Заявления представителей одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд» по вопросам, связанным с семьями, могут означать, что «Движение» больше не хочет входить в состав правительства, заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 1 апреля, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, представляющий вторую партию коалиции — «Лигу».

Поводом для нового конфликта стал организованный «Лигой» Всемирный семейный конгресс в Вероне. Обсуждение вопросов поддержки семьи с христианских позиций вызвало недовольство конкурентов «Лиги», в том числе и «Движения 5 звезд», пишет regnum.ru.

Высокопоставленные представители «Движения» не только критиковали «Лигу» за «средневековый подход» к вопросу, но и заявили, что подготовленный коллегами по коалиции декрет о поддержке семей, в том числе разведенных с общими детьми, не будет рассматриваться Сенатом в нынешнем виде.

В «Лиге» в свою очередь полагают, что этот вопрос входит в коалиционный контракт правительства, а сама тема семей (как и соответствующий министерский пост) доверена «Лиге». В «Движении» же не только не выполняют данных обещаний, но и в последнее время «критикуют нас еще больше, чем это делает оппозиция», отметил Фонтана.