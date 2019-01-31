В Италии заключенные смогут общаться с близкими по Skype

Отбывающие тюремное заключение в Италии получат возможность общаться со своими близкими по Skype, совершая видеозвонки. Такая норма содержится в новом административном кодексе пенитенциарных учреждений, сообщает ТАСС.

Как поясняет агентство, соответствующее решение было принято министерством юстиции Италии после того, как по стране провели ряд соответствующих пилотных проектов в разных тюрьмах. Использование коммуникационных технологий и интернета облегчает заключенным общение с детьми, родителями и супругами и позволяет поддерживать контакт с внешним миром. Особенно это имеет смысл, по мнению специалистов минюста, когда заключенный находится в тюрьме другого города и свидания с близкими становятся затруднительными. Приоритетным будет оставаться общение с детьми. В этих целях планируется снабдить пенитенциарные учреждения специальными точками доступа к интернету и компьютерами.

При этом не всем заключенным будет предоставляться право пользоваться Skype. Приоритетом для тюремных администраций при оценке возможности такого общения будет обеспечение безопасности и забота о психологическом состоянии сторон по обе стороны решетки.

На протяжении последних лет в отдельных тюрьмах в Италии на экспериментальной основе практиковалось использование социальных сетей заключенными. Однако использование интернета впервые входит в кодекс для пенитенциарных учреждений. Разумеется, это положение не касается осужденных за особо тяжкие преступления и содержащихся в тюрьмах особого режима.