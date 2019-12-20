В Италии занятыми являются 63% трудоспособного населения

Пятница, 20 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии занятыми являются 63% трудоспособного населения

По итоговым данным за 2018 год, занятыми являются 63% граждан Италии в возрасте от 20 до 64 лет.

Об этом сообщили в четверг, 19 декабря, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с 2017 годом показатель вырос на 0,7%, пишет regnum.ru.

Наличие диплома о завершении как минимум второй ступени образования (старшей школы) значительно повышает вероятность трудоустройства — среди имеющих эту степень заняты 78,7% граждан, среди не имеющих — 51,9%.

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