В Италии запретили целоваться в машинах – штраф 500 евро

За то, что является нормой поведения на родине, в другой стране могут и оштрафовать. Dengi.ua пишет, что Италия – европейский лидер по количеству всевозможных штрафов: такого числа запретов, как на Апеннинах, не существует ни в одной стране Европы. И по сравнению с ними французский закон, запрещающий женщинам гулять по Парижу в брюках (кстати, действует до сих пор), совершенно не кажется абсурдным. Например, в Венеции штраф за кормление голубей на площади Сан-Марко – 500 евро. Аналогичной суммы можно лишиться и за кормление пернатых в Лукке (Тоскана).

В городе Эболи (Кампания) запрещено целоваться в машинах – штраф те же 500 евро. В Брешиа путешественнику грозит 100 евро, если он вступит на постаменты городских памятников. Аналогичный штраф недавно выписали двум британским туристам за то, что они сидели на постаменте статуи в Виджевано (пригород Милана). В деревне Мартинсикуро (Абруццо) два года назад ввели штраф за слишком громкий секс – «крики удовольствия» обойдутся в полтысячи евро. На пляжах близ Венеции запрещено строить песочные замки и уносить в качестве сувенира ракушки – штраф от 25 до 250 евро. Но больше всего запретов ждет путешественников в городке Кастелламмаре-ди-Стабия (Кампания), где штрафы от 25 до 500 евро предусмотрены за такие «правонарушения», как появление на улице в слишком короткой одежде, игра в футбол в городском парке, или за загар в общественном месте. Штраф заплатят и те, кто ругается на улице. Помимо этого, в Леричи (Лигурия) запрещено появляться на улице в купальнике или вывешивать мокрые полотенца на своем балконе. В Порденоне запрещено спорить с супругом на улице, а в Сан-Ремо мужчинам нельзя говорить с проститутками.

На Капри запрещено ходить в обуви, подошва которой громко стучит об асфальт. В Форте-дей-Марми во время сиесты запрещено включать газонокосилку. А в курортных городках Алассио, Диано-Марина, Риччоне и Амальфи запрещено гулять по улицам в бикини. Нарушив хотя бы один из этих пунктов, вы можете лишиться от 50 до 200 евро.

Впрочем, в Италии есть и более серьезные штрафы. Например, в этой стране действует наказание не только за продажу, но и за покупку контрафактной продукции. Первой наказанной за это стала туристка из Австрии. Прошлым летом полиция Венеции задержала ее в тот момент, когда она покупала на улице сумку Louis Vuitton за 7 евро. Штраф, выписанный жительнице Вены, составил 1000 евро. А максимальное наказание, которое грозит путешественнику за это, – 10 тыс. евро. Кстати, второй подобный случай чуть было не случился в прошлом месяце во Флоренции, где американские туристы были готовы купить с рук часы Rolex. Однако продавец, заметив полицейских, убежал, что и спасло американцев, пишет napoli1.com.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся строгость итальянских штрафов, их последствия можно сократить для себя. Например, штраф за безбилетный проезд в Милане составляет 100 евро, но если оплатить его в течение 60 дней, то сумма снизится до 33 евро. Аналогичные правила с 1 августа ввели и в Бари, где сумма штрафа снижается с 100 до 50 евро, если оплатить квитанцию в течение месяца. А вот за предъявление контролеру фальшивого или недействительного билета придется расстаться с 200 евро, и никаких скидок не будет. Переход дороги в неположенном месте обойдется в Италии в среднем в 50 евро – каждый город имеет право устанавливать свои штрафы. Владельцам животных обязательно нужно иметь при себе пакетик и лопатку для сбора экскрементов – если остановит полиция, а этих вещей не окажется, штраф 25 евро. Кроме того, в Италии есть штрафы и для велосипедистов – езда по тротуару при наличии велосипедной дорожки наказывается штрафом в 50 евро. Что касается автомобилистов, то, несмотря на высокие штрафы, 70% итальянцев регулярно нарушают правила. Разговор по телефону во время движения – 100 евро, превышение скорости на 10–40 км/ч – 155 евро, от 40 до 60 км/ч – 500 евро, свыше 60 км/ч – 780 евро. На автострадах в Италии нельзя ездить задом – штраф 390 евро. За неправильный обгон можно лишиться 150 евро. Кроме того, закон требует, чтобы ближний свет был включен в любое время суток.

И не стоит забывать о предельной норме алкоголя. Сейчас в Италии разрешено садиться за руль с алкоголем в 0,5 промилле (полторы-две бутылки светлого пива для среднестатистического мужчины). Если в крови водителя от 0,5 до 0,8 промилле, то штраф составит от 500 до 2000 евро. Свыше 0,8 промилле может караться штрафом свыше 3000 евро и шестимесячным тюремным заключением. Очень серьезный штраф в Италии за езду без прав. Например, недавно в Пизе поймали молодого человека, который с девушкой ехал без документов. Ему выписали штраф в 9 тыс. евро, а ей – 400 евро. Она была владелицей автомобиля и должна отвечать за «неосторожное доверие» своей машины постороннему. С октября прошлого года в Италии ввели абсолютно новое правило: водитель должен останавливаться перед пешеходным переходом (а не просто снижать скорость), иначе ему грозит штраф в размере от 150 до 600 евро. И еще водители, которые во время стоянки «безосновательно держат включенным двигатель», наказываются штрафом от 200 до 400 евро.