В Италии запретят использование гаджетов в учебных заведениях

Представители правящей партии "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини и оппозиционного движения "Вперед, Италия" под руководством Сильвио Берлускони решили вспомнить старые добрые времена, когда они действовали сообща, предложив ввести тотальный запрет на использование гаджетов в итальянских учебных заведениях.

По мнению авторов текста законопроекта, бывшего министра образования кабинета Берлускони Марии Стеллы Джельмини и депутата от "Лиги" Массимилиано Капитанио, руководство школ (пока не поздно) обязано поменять свой подход по отношению к смартфонам, бесконтрольное использование которых в учебном процессе отвлекает учеников от занятий и, как результат, способствует снижению их успеваемости, а также привыканию. Кроме того, как указывают результаты последних исследований, прямо во время уроков школьники зачастую выкладывают в соцсети нелицеприятные видеоролики, чтобы посмеяться над своими одноклассниками либо поглумиться над учителями, к которым они относятся неуважительно.

Джельмини и Капитанио, фактически, предлагают в некоторой степени вернуться к старому декрету от 2007-го года, в соответствии с которым запрещалось не только использовать, но и проносить смартфоны и планшеты на территорию учебных заведений. В адаптированном ими тексте говорится о "запрете, за исключением особых случаев, на пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами в классах". Авторы законопроекта предлагают не только ученикам, но и учителям оставлять свои смартфоны утром в специальных шкафчиках, а забирать их только в конце дня. В экстренных случаях им будет позволено воспользоваться гаджетом, предварительно обратившись к директору школы, пишет rg.ru.

Однако это предложение явно пришлось не по душе министру образования Италии Марко Буссетти. Накануне он публично высказался против введения подобного запрета, мотивировав свою позицию тем, что смартфоны успешно используются в образовательных целях, поэтому каждое учебное заведение должно самостоятельно решать, каким образом их применять.

"Я очень верю в чувство ответственности студентов и сознательное использование мобильных телефонов в учебном процессе, хотя я решительно осуждаю использование устройств в других недидактических целях", - подчеркнул министр, отметив, что он намерен бороться против введения подобного запрета.

В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам культуры. По данным римской La Repubblica, несмотря на недовольство главы минкульта и ряда других представителей Кабмина, в ближайшее время он, судя по всему, будет одобрен с рядом незначительных поправок.