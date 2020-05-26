В Италии заражены коронавирусом более 230 тыс. человек
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии преодолело отметку в 230 тыс.
Об этом сообщает сводка службы гражданской обороны страны, опубликованная 25 мая.
За последние сутки в Италии было выявлено 300 новых случаев заражения, наименьшее число с начала марта 2020 года, пишет regnum.ru.
Всего общее число заражённых составляет в Италии 230 158 человек.
Список умерших от COVID-19 увеличился за сутки на 92 человека и достиг отметки 32 877.
Кроме того, число жителей Италии, признанных выздоровевшими, достигло 141 981 человек.