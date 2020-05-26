В Италии заражены коронавирусом более 230 тыс. человек

Об этом сообщает сводка службы гражданской обороны страны, опубликованная 25 мая.

За последние сутки в Италии было выявлено 300 новых случаев заражения, наименьшее число с начала марта 2020 года, пишет regnum.ru.

Всего общее число заражённых составляет в Италии 230 158 человек.

Список умерших от COVID-19 увеличился за сутки на 92 человека и достиг отметки 32 877.

Кроме того, число жителей Италии, признанных выздоровевшими, достигло 141 981 человек.