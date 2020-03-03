В Италии завели дело о терроризме после взрывов почтовых конвертов

Вторник, 03 Март 2020 Италия Италия

В Италии завели дело о терроризме после взрывов почтовых конвертов

Прокуратура Рима открыла дела после серии взрывов почтовых конвертов, в результате которой пострадали три женщины.

Об этом сообщают во вторник итальянские СМИ.

Первый взрыв произошел в ночь на понедельник в отделении сортировки почты в городе Фьюмичино, административно входящем в состав Рима. Легкие ранения получила сотрудница подразделения. Во вторник аналогичные конверты были доставлены в Рим на домашние адреса пенсионерки, бывшей преподавательнице местного университета, и сотруднице Института страхования от несчастных случаев на работе.

Все три женщины не получили тяжелых травм и ожогов, две из них госпитализированы, пишет РИА Новости.

Прокуратура ведет расследование в связи попыткой террористического акта и нанесения телесных повреждений. Сотрудники антитеррористических подразделений карабинеров и полиции направили следствие по "анархистскому" следу, хотя на данный момент ответственность за серию взрывов никто не взял.

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