В Италии завершены съемки сериала по мотивам «Имени розы»

Пятница, 01 Март 2019 Италия Италия

В Италии завершены съемки сериала по мотивам «Имени розы»

Главные роли играют Джон Туртурро и Руперт Эверетт.

Мировая премьера нового телесериала по мотивам романа Умберто Эко «Имя розы» состоится в ближайший понедельник, 4 марта, сообщает Rainews в четверг, 28 февраля.

Автор сценария и режиссер совместного итало-германского сериала стал Джакомо Баттьято, пишет regnum.ru.

Главные роли в сериале играют Джон Туртурро (Вильгельм Баскервильский), Дамиан Харданг (Адсон) и Руперт Эверетт (инквизитор Бернард Ги).

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