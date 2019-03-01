В Италии завершены съемки сериала по мотивам «Имени розы»
Главные роли играют Джон Туртурро и Руперт Эверетт.
Мировая премьера нового телесериала по мотивам романа Умберто Эко «Имя розы» состоится в ближайший понедельник, 4 марта, сообщает Rainews в четверг, 28 февраля.
Автор сценария и режиссер совместного итало-германского сериала стал Джакомо Баттьято, пишет regnum.ru.
Главные роли в сериале играют Джон Туртурро (Вильгельм Баскервильский), Дамиан Харданг (Адсон) и Руперт Эверетт (инквизитор Бернард Ги).