В Италии заявили, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Об этом 4 мая заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора в Facebook.

«По поводу футбола всё остается неизменным: команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая», — сказал Спадафора.

Он добавил, что о возобновлении матчей чемпионата пока говорить рано, пишет regnum.ru.

Напомним, ранее несколько клубов объявили о скором возобновлении тренировочного процесса.