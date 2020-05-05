В Италии заявили, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Вторник, 05 Май 2020 Италия Италия

В Италии заявили, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

Итальянские футбольные клубы не смогут возобновить тренировки раньше 18 мая.

Об этом 4 мая заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора в Facebook.

«По поводу футбола всё остается неизменным: команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая», — сказал Спадафора.

Он добавил, что о возобновлении матчей чемпионата пока говорить рано, пишет regnum.ru.

Напомним, ранее несколько клубов объявили о скором возобновлении тренировочного процесса.

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