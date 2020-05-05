В Италии заявили, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая
Итальянские футбольные клубы не смогут возобновить тренировки раньше 18 мая.
Об этом 4 мая заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора в Facebook.
«По поводу футбола всё остается неизменным: команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая», — сказал Спадафора.
Он добавил, что о возобновлении матчей чемпионата пока говорить рано, пишет regnum.ru.
Напомним, ранее несколько клубов объявили о скором возобновлении тренировочного процесса.