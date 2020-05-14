В Италии заявили о 112 тыс. излечившихся от коронавируса

Об этом сообщает 13 мая служба гражданской обороны страны.

По данным службы, число исцелившихся достигло 112 тыс., что составляет более половины от всех случаев заражения, пишет regnum.ru.

Уточняется, что из 222 104 заражённых выздоровевшими признан 112 541 человек.

По данным службы гражданской обороны, вследствие заражения коронавирусом умерли 31 106 человек.

Власти страны считают, что по числу оставшимися заражёнными Италия смогла выйти на уровень конца марта.