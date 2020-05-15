В Италии заявили о росте воспалений у детей
Итальянские исследователи установили связь между эпидемией коронавируса и новым воспалительным синдромом у детей, схожим с синдром Кавасаки.
По данным итальянских учёных, исследовавших данные по провинции Бергамо, число воспалений у детей выросло в 30 раз по сравнению с предыдущими пятью годами, пишет regnum.ru.
Аналогичные проявления уже были отмечены в Британии, США и Германии.
В частности, у детей наблюдаются жар, сыпь, боль в животе и рвота, характерные для болезни Кавасаки и инфекционно-токсических шоков.