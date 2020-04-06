В Италии заявили о замедлении роста числа умерших от коронавируса

Понедельник, 06 Апрель 2020 Италия Италия

В Италии заявили о замедлении роста числа умерших от коронавируса

Количество людей, госпитализированных в Италии из-за коронавирусной пневмонии, впервые начало снижаться.

Об этом заявил 5 апреля руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, впервые с начала эпидемии за сутки умерло менее 600 человек.

Напомним, за последние 24 часа число жертв коронавируса в Италии выросло на 525 и достигло отметки 15 887, пишет regnum.ru.

По данным властей, менее 600 человек в сутки не умирало с 19 марта.

Борелли отметил, что 4 апреля умер 681 человек, а за 3 апреля — 776.

«Сегодня два положительных показателя: снижаются количества госпитализированных в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии», — сказал Борелли.

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