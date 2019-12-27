В Италии ждут роста числа иностранных туристов

Пятница, 27 Декабрь 2019 Италия Италия

В Италии ждут роста числа иностранных туристов

На рождественские каникулы в Италии ждут роста числа иностранных туристов.

Число иностранных туристов, которые посетят Италию в период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом, в 2019 году вырастет на 4,6% в сравнении с показателями 2018 года, передает Affari Italiani в четверг, 26 декабря, со ссылкой на данные экспертных исследований.

Общее число иностранных туристов, посетивших Италию на зимних каникулах, должно вырасти до 6,5 миллиона человек, пишет regnum.ru.

Наибольшее число туристов прибудет из США, Франции и России — граждане этих трех стран составляют около 30% от всего потока иностранных туристов.

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