В Италии ждут роста туристического потока за счёт Китая

Об этом сообщил в пятницу, 17 января, глава национальной туристской ассоциации Джорджо Пальмуччи.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 4,4%.

За этот период иностранные туристы потратили в Италии около 40 млрд евро, пишет regnum.ru.

Эксперты ждут роста туристического потока и в 2020 году и особую надежду возлагают на увеличение числа туристов из Китая, отметил также Пальмуччи.