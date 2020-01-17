В Италии ждут роста туристического потока за счёт Китая

Пятница, 17 Январь 2020 Италия Италия

В Италии ждут роста туристического потока за счёт Китая

В первые 10 месяцев 2019 года иностранные туристы провели в Италии 360 миллионов ноче.

Об этом сообщил в пятницу, 17 января, глава национальной туристской ассоциации Джорджо Пальмуччи.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 4,4%.

За этот период иностранные туристы потратили в Италии около 40 млрд евро, пишет regnum.ru.

Эксперты ждут роста туристического потока и в 2020 году и особую надежду возлагают на увеличение числа туристов из Китая, отметил также Пальмуччи.

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