В Италии ждут Си Цзиньпина с первым государственным визитом

Понедельник, 21 Январь 2019 Италия Италия

В Италии ждут Си Цзиньпина с первым государственным визитом

В последний раз глава КНР посещал Италию летом 2009 года.

В марте 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые посетит Италию с государственным визитом, передает Italia Oggi в понедельник, 21 января.

В последний раз глава КНР посещал Италию летом 2009 года — Ху Цзиньтао принимал участие в саммите «большой восьмерки» в Аквиле, пишет regnum.ru.

Издание отмечает, что в конце 2016 года Си Цзиньпин посещал Италию и встречался с тогдашним премьер-министром Маттео Ренци, но тогда визит носил неофициальный характер и был непродолжительным.

Осенью 2018 года Китай посещали сразу несколько итальянских министров во главе с вице-премьером и лидером одной из двух правящих партий Луиджи Ди Майо.

Новые власти страны, по мнению наблюдателей, рассчитывают на расширение сотрудничества с Китаем, а также на их участие в приобретении государственных ценных бумаг.

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