В Италии женщина попала в больницу с подозрением на коронавирус

Медики не исключают, что её заболевание имеет отношение к новому коронавирусу, ранее обнаруженному в китайском городе Ухань.

Певица, вернувшаяся с гастролей, часть которых прошла в Ухане, была доставлена в отделение неотложной помощи с лихорадкой и кашлем, пишет regnum.ru.

Медицинские образцы, взятые у пациентки, отправлены в Рим в лабораторию Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.