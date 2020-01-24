В Италии женщина попала в больницу с подозрением на коронавирус

Пятница, 24 Январь 2020 Италия Италия

В Италии женщина попала в больницу с подозрением на коронавирус

В итальянском городе Бари с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, приехавшая с гастролей из Китая.

Медики не исключают, что её заболевание имеет отношение к новому коронавирусу, ранее обнаруженному в китайском городе Ухань.

Певица, вернувшаяся с гастролей, часть которых прошла в Ухане, была доставлена в отделение неотложной помощи с лихорадкой и кашлем, пишет regnum.ru.

Медицинские образцы, взятые у пациентки, отправлены в Рим в лабораторию Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

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