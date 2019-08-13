В итальянских Альпах появились курсы неандертальцев

Яркие эмоции можно получить во время проживания на природе. 37-летний Гуидо Камия предлагает туристам курс по выживанию в горах. Клиентов научат добывать огонь, питаться насекомыми и строить лесные убежища. Изначально мужчина должен был стать кондитером, но позже свою профессию поменял, пишет countryscanner.ru.

Курсы выживания неандертальцев в итальянских Альпах действительно могут стать интересными. Мужчина покажет, как взобраться на скалу без дополнительного обмундирования, ловить рыбу и готовить ее. В руках у него копье, вместо одежды шкуры животных. У мужчины есть официальные документы, которые позволяют вести такую деятельность. «В течение последних пяти лет мои курсы курировались Международной федерацией выживания Италии (FISSS)», — сообщил он изданию AFP. Можно провести курсы и в традиционной одежде, но «страсть к палеолиту» породила идею со шкурами.

ПРОШЛОЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС

По словам Камии, неандертальцы, жившие около 400 000–40 000 лет назад, были «очень умными». Они добывали огонь и могли приспособиться к любой погоде. Люди жили в пещерах и много путешествовали. Временное укрытие им удалось построить очень быстро. При стартовой цене 80-100 евро с человека в сутки базовый курс включает в себя проживание в бивуаковом приюте. Кроме того, можно записаться на 2 или 3 часовой сеанс для семей и школьных групп. «Я показываю клиентам, как жили неандертальцы, что они ели, как они зажигали костры, использовали копья. Я показываю, как использовать основное оборудование для приготовления пищи», — сообщает Камия.

Клиенты, которые проходят курс выживания для начинающих, получают все необходимое. Более продвинутые туристы должны самостоятельно искать еду на протяжении нескольких дней. «Это позволяет людям понять, что мозг использует больше энергии. И даже очень простые вычисления становятся трудными после трех дней без еды», — отмечает основатель курсов. Камиа также объяснил, что он не «теоретик коллапсологии», который верит в надвигающийся крах индустриальной цивилизации. «Но мы должны знать, как адаптироваться к изменяющемуся климату, к другим типам пищи и уметь менять наш образ жизни», — заключил он.