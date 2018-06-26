В итальянской моцарелле обнаружили иглы
Почти четыре тысячи упаковок моцареллы флорентийского производства будут изъяты из итальянских супермаркетов.
Упаковки моцареллы производства флорентийской компании Mukki будут изъяты из итальянских супермаркетов: внутри сыра обнаружены швейные иглы.
Согласно заявлениям карабинеров, упаковки не имеют внешних отверстий, и поэтому иглы не могли быть помещены внутрь преднамеренно.
Молочная продукция произведена под торговым знаком Mukki, но, как объясняют источники компании, моцарелла не была произведена на флорентийском заводе Centrale del Latte, а изготовлена на фабрике другого производителя, сообщает euromag.ru.
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