В итальянской моцарелле обнаружили иглы

Вторник, 26 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

В итальянской моцарелле обнаружили иглы

Почти четыре тысячи упаковок моцареллы флорентийского производства будут изъяты из итальянских супермаркетов.

Упаковки моцареллы производства флорентийской компании Mukki будут изъяты из итальянских супермаркетов: внутри сыра обнаружены швейные иглы.

Согласно заявлениям карабинеров, упаковки не имеют внешних отверстий, и поэтому иглы не могли быть помещены внутрь преднамеренно.

Молочная продукция произведена под торговым знаком Mukki, но, как объясняют источники компании, моцарелла не была произведена на флорентийском заводе Centrale del Latte, а изготовлена на фабрике другого производителя, сообщает euromag.ru.

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