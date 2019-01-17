В итальянской Самбуке пытаются продать дома за 1 евро

Четверг, 17 Январь 2019 Италия Италия

В итальянской Самбуке пытаются продать дома за 1 евро

В последние годы власти Самбуки пытаются остановить отток населения из региона.

Власти итальянского города Самбука на острове Сицилия в целях «восстановления общины» предлагают всем желающим приобрести дома всего за 1 евро. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Власти Самбуки … разместили объявления на десятки домов…» — передает вещатель.

По данным телеканала, в последние годы власти Самбуки пытаются остановить отток населения из региона.

30 октября 2018 г. информагентство Askanews сообщило, что правительство Италии будет бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки на срок 20 лет и более. Земельные участки смогут получить молодые семьи, в которых третий ребенок родится в 2019—2021 годах, пишет regnum.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья