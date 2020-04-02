В итальянском городке посетителей в магазины будут пускать по алфавиту

Граждане, чьи фамилии начинаются на одну из букв от А до Е, смогут ходить в магазины по понедельникам и четвергам, граждане с фамилиями на буквы от F до М — по вторникам и пятницам, жители с фамилиями на буквы от N до Z — по средам и субботам.

Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 25 до 100 евро. По воскресеньям, а также ежедневно после 19:00 посещать магазины смогут все. Цель ограничений — сократить количество очередей, пишет regnum.ru.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.