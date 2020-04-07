В каждой третьей семье Италии нет компьютера

Вторник, 07 Апрель 2020 Италия Италия

В каждой третьей семье Италии нет компьютера

В 33,8% семей Италии нет ни компьютеров, ни планшетов.

Об этом сообщили в пятницу, 6 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Самые высокие показатели — в южных регионах страны (Калабрии и Сицилии) — там ни компьютеров, ни планшетов нет более чем у 40% семей.

Обладателями более чем одного компьютера являются лишь 18,6% семей, пишет regnum.ru.

Лидер ведущей оппозиционной партии Италии — «Лиги» Маттео Сальвини на своей странице в Twitter отметил, что эти данные статистики должны заставить министерство образования пересмотреть свой план о дистанционном обучении. Для значительного числа школьников этот метод просто невозможен, следует вести образовательные трансляции в систем государственных телеканалов — Rai, полагает Сальвини.

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