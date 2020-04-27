В мае в Италии разрешат тренироваться

Об этом 26 апреля сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что заниматься спортом на открытом воздухе и в парках можно будет с 4 мая. Обязательным условием является соблюдение дистанции не менее двух метров. Спортсмены, выступающие в индивидуальных дисциплинах, смогут тренироваться в спортивных центрах, пишет regnum.ru.

Футбольные клубы, а также команды других видов спорта смогут возобновить тренировочный процесс с 18 мая.